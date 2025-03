„Mu laps käib eestikeelses koolis, kuid ta klassis on vaid kahe lapse emakeel eesti keel.“ Kas eestikeelsele õppele üleminek mõjutab eesti laste hariduse kvaliteeti?

Pika kogemusega kasvatusteadlane Tiiu Kuurme, kes on olnud kogu üleminekuprotsessiga lähedalt kursis, ütleb, et tema on sellisel kujul eestikeelsele õppele ülemineku suhtes kriitiline. „Kui see protsess kulgeks viisil, et tasapisi lähevad eesti keelele üle endised vene koolid, s.t nüüdsed üleminekukoolid, ja jõutakse ette valmistada õpetajad, toimuks lõimumine loomulikul viisil. Praegu pole kaitstud ei eesti kool ega eesti lapsed,“ on teadlane nördinud