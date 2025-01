X Æ A-Xii, Oonagh või Lyra – eriskummalised nimed, mida kuulsused oma lastele pannud on

Ei, esimene pole õudusunenägu mingist matemaatikõpikust ega teine müstiline arvutimängu kangelane. Mõlema näol on tegu hoopis Elon Muski lastega. Tõsi, lapsi on mehel üle kümne, ent nimede poolest on just need kaks kõige silmapaistvamad.

Apple

Gwyneth Paltrowi ja Chris Martini lapse otsetõlkes õuna tähendav nimi on küll eelnevatega võrreldes küllalt tagasihoidlik, aga siiski omapärane valik. Aastal 2004 selgitas Gwyneth The Oprah Winfrey Show saatekülalisena, et õunad on magusad ja seostuvad talle ka piibliga, mistõttu tundus see nimi väga armas.

Kal-El

Nicolas Cage ja Alice Kim nimetasid oma lapse tuginedes mehe armastusele Supermani vastu. Kal-El on viide Supermani originaalsele nimele enne kui ta adopteeriti ja temast Clark Kent sai.

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence

Uma Thurman on oma lapsele valinud nime, mis pehmelt öeldes toob pähe vaid ühe vaste: Pipilota Viktuaalia Rullkardiine Piparmünta Eefraimitütar. Ametlike ankeetide täitmiseks tuleb Rosalindil igatahes vist parajalt aega varuda! Ja loota, et rida nime kirjutamiseks on ikka piisavalt pikk.

Moroccan ja Monroe

Mariah Carey a Nick Cannon valisid oma kaksikutele nimed pidades silmas, et need algaks M tähega. Kui Monroe sai nime mõistagi tuntud ikooni Marilyn Monroe järgi, siis Moroccan sai nime kuuldavasti Mariahi katusekorteri sisekujunduse järgi. Miks ka mitte? Arvestades seda, kui popp oli kodumaises sisekujunduses must-valge, on vaid imekspandav, et Maarjamaal ei jookse ringi lapsi nimega Skandinaavia.

Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice, and River Rocket Blue Dallas

Jamie Oliver ei ole kreatiivne vaid köögis. Vastupidi, suure osa oma loomemahladest on mees koos kaasaga pannud hoopis lastele nimede valimisel. Otsetõlkes leiame siit nii mooni, vikerkaare, karu, kui ka jõe.

Sparrow James Midnight