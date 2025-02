Sõbrapäev on tulekul! 5 lihtsat ja toredat kingiideed, mille laps ise sõpradele valmis meisterdada saab

Võib vaielda, kas sõbrapäev kuulub eesti kultuuri või mitte. Kindlasti on see aga tore viis lapsed meisterdama saada ja meil kõigil oma sõpradele teada anda, et nad on kallid. Siin mõned lihtsad viisid, kuidas lapsed saavad sõpru meeles pidada.