Millal on õige aeg?

Ka mina sain 20aastasena esimese lapse. Kuigi tagantjärele tundub see mulle hirmvara, on mu elus paljud asjad juhtunud just tänu sellele, et nii noorelt emaks sain. Emadus andis mulle palju iseseisvust ning sundis vastutust võtma – mul oli nüüd väike inimene, kelle elu sõltus minust. Edasi juhtusid asjad kuidagi imeväel ja kiirelt – käisin väikelapse kõrvalt korraga täiskohaga tööl ja ülikoolis, liikusin aina oma unistuste ameti poole. 20ndates oli selleks kõigeks energiat ja jäi veel ülegi. Ma olen alati teadnud, et oli õige otsus olla nii noor ema.