Laste kõrvavalu ABC: kuidas ravida, millal pöörduda arstile ja kuidas ennetada ning märgata kuulmislangust?

Kõrvavalu on lastel sagedane tervisemure, mis võib viia tõsiste tagajärgedeni, sealhulgas ajutise või püsiva kuulmislanguseni. Sageli algab see kergest nohust või külmetushaigusest, kuid vale või hilinenud ravi korral võib areneda keskkõrvapõletikuks, mis on üks levinumaid kõrvavalu põhjustajaid.