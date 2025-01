Koolinoored saavad uue arvutimängu abil õppida valeinfot märkama ja arendada kriitilist mõtlemist

„Valeinfo Jaht“ on tasuta mäng, mille töötasid välja Civic Resilience Initiative (CRI) ja Three Cubes, kasutades uuenduslikke ja kaasahaaravaid õppemeetodeid. Mängu eesmärk on aidata noortel arendada kriitilist mõtlemist ning tõsta vastupanuvõimet vale- ja väärinfo mõjule. Balti projekti toetab Google. Arvutimäng, mida juba edukalt kasutatakse Leedu ja Läti koolides, on nüüd saadaval ka Eestis nii eesti kui ka vene keeles.