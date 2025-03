Järsku tundis Elli, et ta on siidiselt pehme liivaga rannal, millelt võis leida kirevaid merikarpe ja säravaid pärleid. Ta polnud kunagi varem midagi sellist näinud. See oli Unenägude saar, koht, kus kõik unenäod sünnivad. Saar oli täis imelisi, erilisi olendeid – värvilisi liblikaid, lendavaid kasse, imepisikesi kaelkirjakuid, tantsivaid flamingosid ja kukerpallitavaid sipelgakarusid.