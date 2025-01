KUULA | Appi, mu lapsel on sügelised!

Paljud peavad sügeliste teemat nii piinlikuks, et ei julge isegi kooli või lasteaeda teada anda, kui tema laps seda haigust põeb. Oleks hea, kui me selle haiguse tunnuste, leviku ja ravi kohta rohkem teaksime. Alustuseks näiteks seda, et tegemist ei ole mustuse tõttu leviva tõvega ja et sügelistest saab ka käsimüügiravimitega üpris hõlpsasti jagu.