Jooksutrenn pärast sünnitust: millal võib alustada, kas see mõjutab rinnapiima kogust ja kas vankris oleva beebiga võib joosta?

Confido naiste tervise füsioterapeut Helle Nurmsalu on peagi juba 15 aastat inspireerinud naisi võtma vastutust enda tervise ja heaolu eest. Tema meditsiiniline erihuvi on naiste sünnitusjärgne taastumisprotsess, kõhu sirglihaste lahknemise ja vaagnapõhjalihastega seotud probleemid. Kolme lapse emana usub Helle, et paljusid probleeme on võimalik ennetada teadliku treenimisega. Uurisimegi temalt, millal ja kuidas jooksmise ning muidu aktiivse eluviisiga pärast sünnitust alustada.