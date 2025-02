„Lapsel tekkisid järsku kontrollimatud köhahood, mis lõppesid oksendamisega. Ma ei osanud kahtlustada, et see võiks läkaköha olla“

Jaanuari keskel andis terviseamet teada, et läkaköha juhtumite arv oli võrreldes aastatagusega üheksakordne. Kohati tundub, et vanemad, kes jätavad lapsed vaktsineerimata, ei hooma, kui tõsise haigusega on tegu. „Ma ei julgenud temast hetkegi eemal olla, äkki tuleb köhahoog peale ja ta ei saa enam hingata,“ räägib ema, kelle läkaköhaga beebi pääses tänu haiglaravile.