Nõustaja: tulevastele vanematele ei öelda, et lapse eest hoolitsemine on kõige armsa kõrval ka väsitav. Imetamine ei õnnestu iseenesest

Meil on väga heal tasemel sünnitusabi – nii hea, et saame sageli lubada endale luksust unustada loodusliku valiku põhimõtted. Kujutagem end siiski korraks tagasi loomariiki. Loodus teeb kõik, et laps sünniks, parimal juhul selleks, et uus elu saaks alguse või vähemalt sellekski, et ema saaks võimalikult kiiresti uuesti lapseootele jääda. Kui sünnitus juhtub tavaliselt iseenesest, siis piim ilma hea põhjuseta rinda ei teki