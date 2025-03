Mu poeg ei tunne kellelegi kaasa

Markuse (7) ema Karin tunnistab, et viimane käitumine iseloomustab just tema last. Kui mänguväljakul mõni kaaslane kukub ja nutma puhkeb, vaatab Markus temast mööda kui tühjast kohast. Kui pere koer suri, ei pilgutanud poiss silmagi ja teatas, et „nüüd saabki uue kutsika võtta“. Ema piinas see sügavalt: tema poeg näis mitte taipavat, mida tähendab teise inimese valu või rõõm.