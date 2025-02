Erilise elamuse sõbrapäeval saad Olde Hansas!

Kas otsid sõbrakuul või valentinipäeval kohta, kus oma heade sõpradega mõnusalt aega veeta? Me teame täpselt, kuhu minna – Olde Hansasse, mida hellitavalt kutsume ka Rikaste Kaupmeeste Majaks. See on just see õdus pelgupaik, kus nautida ajatut atmosfääri, imelist toitu ja head seltskonda. Kuna üks päev armastuseks ja sõpruseks on ilmselgelt liiga vähe, on Olde Hansa kuulutanud terve veebruari sõprade ja armunute kuuks!