„Kui arstid palatisse astusid, sain nende pilgust aru, et midagi on valesti. Kogu mu maailm varises kokku.“ Haruldane geenirike murdis õndsa beebimulli

Värsked vanemad olid nautimas parajasti beebimulli, kui see mull lõhkes. Hannes ja Riin jätsid suuremad lapsed vanaema hoolde ning läksid kolmekuuse Arabellaga (nüüd 4) välja sööma. Teel koju märkas ema, et autos uinakut tegev tütar justkui tõmbleb. „See juhtus kaks korda järjest, vahest kuskil kümneks sekundiks,“ meenutab Riin. „Oletasin algul, et ta tegi seda kogemata läbi une.“