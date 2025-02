KUULA | Ema, mu uus peika küsib mult paljaid pilte...

Kui sinu noor sulle sellest räägib, oled ilmselt šokeeritud, kuid tegelikult ka õnnega koos, sest teie vahel on usaldus ning saad oma lapsega arutleda, milline on hea suhe ja milline suhe seda kindlasti pole. On väga oluline, et laps teaks, kuidas suhtes piire seada ja enda heaolu eest seista. Räägime, mis on kohtinguvägivald, kuidas seda ära tunda ja ennetada.