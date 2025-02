VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | Heelia Sillamaa: jäin lapseootele, kui olime mehega vaid kuu aega tuttavad olnud

Kuna saatejuhil ja Heelial on ühevanused pojad, on samastumist ja sarnaseid emotsioone saate vältel palju. Heelia emadusteekond sai siiski alguse üsna omapäraselt, olles oma lapse isaga tuttav olnud ligikaudu kuukese. Sellest kogemusest on Heelia kirjutanud ka raamatu „Ammuu“.

Erilise algusega suhe kestab tänaseni ja perre on lisandunud ka teine poeg. Heelia jagab ausalt, kuidas rasedused on tema jaoks olnud keerulised ja ta ei ole kindel, kas ta uuesti seda teekonda ette võtaks. Ta ei häbene ka tunnistada, et esimese lapse puhul toetus ta pigem enda perekonnale, kuid on nüüdseks lasknud lähedale ka mehe vanemad. Tugivõrgustik on miski, mida ta peab laste kasvatamisel oluliseks ja on lähedaste abile väga tänulik.