Hirmutav reaalsus: 13 koolitulistamise juhtumit, mis raputasid meid sügavalt

Koolitulistamisi on kahjuks esinenud ka Eestis ja Soomes. Paljusid juhtumeid ühendab tõik, et tulistaja lõpetab ka enda elu, mistõttu on raske teada kõikide ründajate motiive. Küll on aga teada, et mitmed neist on maadelnud sügava depressiooniga või kannatanud koolikiusu käes. Paljude puhul tulnud rünnak suure üllatusena ning lähedased on neid kirjeldanud pigem vaiksete ja tagasihoidlikena.