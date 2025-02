Miks ja kuidas õpetada lapsed jäätmeid sortima?

Kuidas õpetada lastele keskkonna- ja jäätmeteemasid?

1. Näiteks saab abiks olla raamat „Ellen, Eik ja kilekoti mõistatus“ , milles on seikluslik lugu sellest, miks kodus tekkivate jäätmete liigiti kogumine oluline on ning mida saab korralikult sorditud jäätmetest edasi teha. Raamatus on ka illustreeritud infolehed toodete eluringist, pakendite jt jäätmete ringlussevõtu võimalustest, sellest, kuidas keskkonda võimalikult vähe kahjustada – illustratsioonide autor on Eili Lepik-Kannelmäe. Telli raamat siit . Raamat on olemas ka vene keeles!

2. Õpeta last märkama ja ole ka ise eeskujuks. Jäätmed on meie kõigi probleem. Juba praegu on prügi seal, kus see olla ei tohiks: metsas, meres, tee äärtes ja mujal. Prügi ei haihtu ise ära, me peame jäätmetesse suhtuma teadlikult. Selleks, et pürgi ei sattuks valesse kohta ning et sellest saaks teha midagi uut, on väga oluline jäätmed liigiti koguda. Sest ainult siis, kui jäätmeid on sorditud nii, et materjalid on eraldi, saab sellest luua midagi uut.