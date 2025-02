Laste iseseisvust kahjustav vanemlusstiil on pead tõstmas. Loe ja veendu ega sa ennast ära ei tunne!

Mõistagi soovivad need vanemad, et laps ei peaks end kunagi halvasti tundma. Aga oskus kriitiliselt mõelda ja leida lahendusi, on vajalik ühtmoodi nii väikestele kui suurtele inimestele.

Millised omadused muruniidukvanemal on:

Mikromanageerimine

Muruniidukvanem kannab hoolt selle eest, et ta omaks kontrolli kõige üle lapse elus. Olgu tegu kooli, hobide või sellega, mis puudutab sotsiaalseid suhteid. See on neil ühine näiteks helikoptervanematega.

Piiride puudumine

Muruniidukvanemad kipuvad otsuseid laste eest vastu võtma ilma, et nende iseseisvust või soove arvestaks.

Üleliigne kaitsmine

Muruniidukvanem läheb kõigest ja kõigist üle, et laps ei peaks tundma läbikukkumist või pettumist. Tähendagu see siis näiteks spordivõistlusel treeneriga pahandamist, kui too lapse pingile saadab või õpetajale helistamist, kui laps kurvastab saadud hinde üle.

Nad ei võimalda lastel enda eest seista

Nagu viimases punktis viidatud, on nad sagedased suhtlema teiste täiskasvanute ja eeskujudega lapse elus. Sellega võtavad nad aga lapselt ära võimaluse ise oma tundeid sõnastada ja enda eest seista, seal kus see asjakohane on. Samamoodi sekkuvad nad ka tihtipeale tavalistesse eakohastesse konfliktidesse, mis lastel omavahel on.

Mida see kaasa tuua võib?

Mida suuremaks lapsed saavad, seda rohkem võivad nad tunda nagu vanemad hoopis ei usaldaks neid ega usuks nende võimesse ise otsustada. Ning vastupidiselt võib see kaasa tuua ka olukorra, kus lapsed muutuvadki vanematest üleliia sõltuvateks ja jäävadki eeldama, et vanemad lahendavad kõik nende mured ise ära. Mida kauem vanemad lapsi kõikide konfliktide eest kaitsevad, seda tugevamaks saab nende veendumus, et nad ei peakski elus millegi keerulisega rinda pistma. Tagasilöögid elus on igati normaalsed. Vanema roll pole proovida neid eemaldada, vaid õpetada lapsele, kuidas nendega toime tulla.

Kuidas vältida muruniidukvanemaks saamist: