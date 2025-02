Saksamaa rajab teed ja plaanib emapuhkusega katta ka naised, kelle rasedus katkeb. Nurisünnitus või raseduse katkemine – mis õigused on naistel Eestis?

Suur osa esimesel hääletusel kohalviibijatest olid muudatuse poolt nõustudes, et naised vajavad abi ja tuge ajal, mil nad peavad tegelema nii vaimse kui füüsilise taastumisega. Praeguse seadusandluse järgi on naistele ette nähtud tasustatud puhkus, mis algab kuus nädalat enne sünnitust ja kestab pärast sünnitust kaheksa nädalat.



Senini on lapse enne 24. rasedusnädalat kaotanud naised pidanud taotlema haiguslehte ning on ka juhtumeid, kus seda pole väljastatud. Pärast uue seaduse jõustumist on õigus emapuhkusele kõigil naisel, kelle rasedus katkeb pärast 13. nädalat. Ometigi ei ole see kohustus, vaid võimalus, mida nad saavad soovi korral kasutada. Kui seadus järgmisel nädalal vastu võetakse, on tõenäoline, et see jõustub selle aasta esimesest juunist.