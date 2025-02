Elini blogi 1 osa: minu pöörane pere ja muud loomad ehk kuidas ma saan kohe kuuenda lapse emaks

Olin üsna kindel, et mul on tulevikus oma maja, elukaaslane, maksimaalselt kolm last, üks-kaks koera, retriiverid. Mu roosa mull lõhuti 19aastasena, kui naistearst teatas, et suure tõenäosusega mina lapsi kunagi ei saa või saan nad väga raske raviga. Siiski siin ma nüüd olen – 35aastaselt, arstidele risti vastupidist tõestades, kuuenda lapse ootel.