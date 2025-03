Millal muutub valikuline söömine päriselt mureks?

Britt ütleb, et Milo (5) oli kuni kolmanda elu­aastani väga hea sööja. Kuna pere suuremad lapsed olid toidu suhtes valivad, oli ema õnnelik, et pesamunaga on läinud teisiti. „Kahjuks ma eksisin. Kui Milo oli kolmeseks saanud, hakkas ka tema üha enam toiduaineid oma menüüst välja jätma, alustades kõigest värskest ja värvilisest,“ räägib Britt. Ema meenutab, et vahel lükkas poeg taldriku mittesobiva toiduga viisakalt eemale, aga oli ka kordi, kui ta sattus toiduportsjonit nähes paanikasse, nii et karjus laua all. „Siis pidin võtma uue taldriku ja panema sinna ainult selle, mida ta oli nõus sööma.“