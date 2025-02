VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | Silvia Ilves: mida rohkem lapsi, seda leplikumaks sa muutud

Saate jooksul jagab Silvia mitmeid enda muresid, mis talle kui emale, süümepiinasid valmistavad. Suurimaks katsumuseks on logistika ning töö- ja emarolli vahel tasakaalu leidmine. Tunded, mis on ilmselt paljudele emadele tuttavad. Silvia, nagu paljud lapsevanemad, tunneb, et teda pole laste jaoks piisavalt olemas. Seetõttu seisabki ta dilemma ees, kuidas edasi? Selge on see, et tulevikus loodab Silvia veelkord emaks saada ning ta väga loodab lapsi koos mehega kasvatada.