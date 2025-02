Peidetud oht! Hiljutine uuring tuvastas, millist beebi vanemate riskikäitumist fotopankade fotod suurendavad

Võtame lihtsa näite. Armas lugeja, kas alloleval pildil on midagi valesti?

Jah, võib-olla on see pealtnäha armas pilt näitena kasutamiseks isegi liiga lihtne, ent siiski. Lähtudes enamikest soovitustest, mis sätestavad seda, kuidas beebil oleks voodis turvaline, on siin mitu probleemi. Algatuseks kasvõi padjad ja mänguasi voodis.

Laiatarbeliseks kasutatamiseks mõeldud fotod võtavad arvesse nunnufaktorit, mitte ohutust

Häda on paraku selles, et taoliseid pilte leidub sadades, kui mitte tuhandetes. Inimaju on aga sätestatud nõnda, et mida rohkem me midagi näeme, seda rohkem see meis ka kinnistub. Nähes korduvalt ja korduvalt pilte, kus beebid on asetatud magama voodisse, kus on ka peidetud riskitegurid, seda vähem oskame seda ohuna näha.

Babycenter viis läbi uuringu ning analüüsis 500 erinevat fotopankades leiduvat pilti, mis kujutasid beebisid magamas. Tulemus näitas, et kolmel pildil neljast kujutati beebisid magama keskkonnas, mis ei vasta üldlevinud ohutusreeglitele ning mis suurendavad hällisurma riski.

Kõige suuremaks probleemiks piltidel osutus see, et beebi voodis oli midagi ebavajalikku: tekk (35% piltidel), padi (18% piltidel), mänguasi (16% piltidel). Samuti kujutavad paljud pildid lapsi magamas mujal kui voodis ja 16% juhtudel ka pehmetel tasapindadel.

Väikese meeldetuletusena ka peamised nõuanded, mis beebide unekeskkonnale kehtivad:

Beebi magab tasasel pinnal.

Voodi on tühi.

Voodilina on kummiga.

Voodis pole tekke, patju, võrepehmendusi ega mänguasju, rääkimata muudest asjadest.

Muidugi on mõistetav, et tühjas voodis magav beebi pole foto jaoks kõige huvitavam, aga luues neid situatsioone ka fotode jaoks ja neid massiliselt jagades, loob see illusiooni nagu säärane magamisviis ei kujutaks endast ohtu.

AI õpib juba olemasoleva info põhjal

Babycenteri uuring teeb murelikuks ka spetsialiste, sest vähemalt USAs on unega seotud surmad imikute seas taaskord tõusma hakanud.