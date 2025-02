TÄHELEPANU! 6 lastele mõeldud toodet, mille kasutamise palub TTJA kohe ohu tõttu lõpetada, ühtlasi palutakse müüja poole pöörduda

Kuigi paljud beebidele ja lastele mõeldud tooted võivad tunduda ohutud, ei pruugi see alati nii olla. Siinkohal annabki Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet teada, et turule on jõudnud mitmed tooted, mis ei vasta nõuetele ja kujutavad endast ohtu. Toome need tooted välja ja kordame ameti palvet nende kasutamine koheselt lõpetada ning kontakteeruda edasiste juhiste jaoks müüja poole.