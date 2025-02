Tublid lapsed! Häirekeskus tunnustas lapsi ja noori, kelle 112-kõne aitas päästa elusid

„Iga hädaabikõne on oluline ja võib olla elupäästev. Tänaste noorte tegutsemine näitab, et kasvav põlvkond on tähelepanelik, hooliv ja oskab teha keerulises olukorras õigeid otsuseid. Need lapsed ja noored on märk sellest, et kogukonna turvalisus ja hoolivus on jätkuvalt olulised väärtused,“ ütles Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.