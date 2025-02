Spetsialist noorte seksuaalkasvatusest: me ei saa normaliseerida elustiili, kus noored võtavad eeskujuks OnlyFansis raha teenimise

Seksuaalkasvatus on viimastel aastakümnetel oluliselt muutunud. Lapsed puutuvad kokku suurema hulga seksuaalsust puudutava teabega kui kunagi varem, sageli ilma piisava juhendamise või järelevalveta. Me elame ajastul, kus kehtivad segased standardid – paljud asjad on lastele keelatud, kuid samal ajal kergesti ligipääsetavad. Varasem seksuaalkasvatus keskendus peamiselt kontratseptsioonile ja soovimatule rasedusele, kuid tänapäeval on lastel juurdepääs internetile, kus vaid mõne klikiga võib leida pornograafilisi materjale. Commonsense Media (2022) raporti järgi sattus 58% vastanutest pornograafilisele sisule tahtmatult. Keskkond, milles lapsed tänapäeval kasvavad, on seksualiseeritud. Näiteks ilmuvad alatasa artiklid selle kohta, kui palju võib teenida platvormidel nagu OnlyFans. On suur oht, kui sellist elustiili hakatakse ühiskonnas normaliseerima ning noored võtavad seda kui eeskuju.

Lastele on omane uudishimu ja matkimine. Need omadused on nende arengu aluseks, kuid võivad vahel viia soovimatute tagajärgedeni. Kui lapsed puutuvad kokku seksuaalsete suhetega (olgu pereelus või ekraanil), integreerivad nad selle info oma maailmapilti. Selle kinnistamiseks vajavad nad kogemust, mida on lihtsam saada eakaaslastega. Igas vanuses on teatud seksuaalne käitumine normaalne, kuid mõnikord ületavad lapsed piire ja käitumine muutub sobimatuks. Sellisel juhul piisab sageli perekonna või lasteasutuse sekkumisest ja lapse käitumise korrigeerimisest. On oluline lapsega rääkida ning selgitada, mis on lubatud ja mis mitte. Näiteks, kui koolieelik puudutab teiste laste või täiskasvanute genitaale või rindu, on oluline talle rahulikult ja selgelt öelda: „Stopp! Teisi ei tohi puudutada rinnast ega aluspükste juurest. Need on isiklikud kehaosad.“ Soovitav on kasutada konkreetseid termineid, nagu „peenis“, „vagiina“.