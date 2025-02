Peetri piirkonnas avatakse üks kool teise järel, kuid koolikohti on endiselt puudu. Klassitäis lapsi on üle, lapsevanemad segaduses

„Kolisime Rae külla teadmisega, et see on hea linnalähedane koht, kus last kasvatada ja kõik vajalik on käe-jala juures olemas. Laps ootab õhinal, et saaks iseseisvalt rattaga hakata koolis käima. Nüüd selgus, et võib-olla seda siiski ei juhtu,“ on Berit emotsionaalne. Nende perele on lähim kool Kindluse kool, kuhu Berit soovibki lapsele koha saada. Kas see ka õnnestub, ei ole kindel.