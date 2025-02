Elini blogi 2 osa: rasedus tekitab tunde, et olen oma kehas vangis, aga kurb on mõelda, et ma ei saa enam kunagi ühtki last kandma

Lapseootuse aeg peaks justkui olema naise jaoks üks ilus ja imeline periood. Paljud ütlevad, naudi seda aega, see on nii imeline, iga hetk selles on kuldaväärt ja isegi, kui on halb olla, siis see on seda väärt. Sa kannad enda sees elu. Tõsi, ometi on naisi, kelle jaoks on juba rasestumine murekoht ja kogu see 40 nädalat üpris piinarikas.