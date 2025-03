Paljud pered tahaksid lapsendada beebit, kuid Eestis pea puudub selleks võimalus

Peresid, kes beebit lapsendada tahaks, on Eestis palju. Kui hooldusperedest on meil puudus, siis lapsendamisregistris on lapse ootel 62 peret. Neist 50 on valmis võtma perre alla aastase lapse, sealhulgas vastsündinu. Need inimesed on ennast selleks ette valmistanud pika aja vältel ja annaks kõik, et lapsevanemaks saada.