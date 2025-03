Ma ei taha lapsi

Ma olen alati pidanud ennast tavaliseks inimeseks – hallikas­sinakad silmad, kartulikoorekarva juuksed, 170 cm pikk, ma ei kaldu keskmisest eestlasest väga kõrvale. Seega olin 20ndates kindel, et küll üks hetk ka mina pere loon ja emaks saan. Kui aeg on õige, siis tunnen seda tunnet ja teeme ära. Teate küll seda tunnet, eks? See, millest kõik räägivad… „Ma olen alati teadnud, et minust saab ema“ ja „Mu suurim unistus on olla ema“.