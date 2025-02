Sotsiaalpedagoog: tihti ei lähe teismelised kehva hinde peale endast välja mitte pettumusest, vaid hirmust vanema reaktsiooni ees

Kehvadel hinnetel on palju põhjuseid

Ehmatav on kuulda, kui õpilane ise mõistab, et hinded ei pea olema viied ning on rahul ka madalama hindega, aga lapsevanem tunneb häbi, pahameelt ja ärritust. Ent madalam hinne ei pruugi olla tingitud vähesest õppimisest või madalamast võimekusest. Võib juhtuda, et hindelise ülesande ajal oli vahetunnis parasjagu mingi konflikt, peas keerlevad muremõtted sõprus- või peresuhete teemal, enesetunne on kehv, ei jõudnud hommiku- või lõunasööki süüa, ärevustase on kõrgem ja nii edasi - faktoreid on mitmeid. Vahel on lihtsalt põhjus selles, et ei tulnudki mõni fakt meelde või ülesanne välja.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi loeme hinnet „5“ väga heaks, „4“ heaks, „3“ rahuldavaks, „2“ puudulikuks ja hinnet „1“ nõrgaks. On jäänud mulje, et need hinnete definitsioonid kipuvad määratlema ka last: kui hinne on „5“, on laps väga hea, „4“ puhul hea, „3“ võrdub rahuldava, „2“ puuduliku ja „1“ nõrga lapsega. See kaldub sildistamise poole ja võib kujundada enesekriitilise ja rahulolematu lapse, mis mõjutab tema toimetulekut täiskasvanueas ning põhjustada distantseeritud suhte oma vanematega. Nii ei näe laps oma tugevaid külgi, mis ei pruugi olla akadeemilised saavutused, vaid näiteks suurepärased suhtlemisoskused või sporditulemused.

Teismelisel tuleb lubada rohkem vastutada

Vanemana tuleks leida endas jõud lasta järk-järgult lahti kontrollist ning näha hinnete taga oma last ja toetada tema kujunemist. Kui laps on jõudnud teismeikka, on tema arengus tavaline, et ta soovib rohkem iseseisvust, valikuvabadust ja võimalust ise vastutada. See on oluline tema identiteedi kujunemiseks. Näiteks võib teismeline otsustada, et ta õpib hindeliseks tööks täpselt nii palju, et tulemus on rahuldav. See ei pruugi sobida lapsevanemale, aga siis tasuks mõelda, miks see vanema nii ärevaks muudab. Ei tasu ehmuda, kui laps katsetab erinevaid rolle, väärtusi, kogeb ebaõnnestumist - nii leiab ta oma tee.