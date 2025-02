Kethi Uibomägi: inimesed küsisid mu kodus sünnitamise soovi peale, kas olen hulluks läinud

Beebiootusest unistas Kethi juba ammu, ikka päris pikalt. Ta arvutab pisut ja ütleb, et juba üheksa aastat tagasi oli ta lapsesaamiseks valmis, aga siis ta lihtsalt ei jäänud rasedaks ning tagantjärgi vaadates polnud varem ka õiget meest kõrval. „35. sünnipäev on seljataga ja lapsesaamise mõttes pole ma ju enam nii noor ja viljakas. Tundsin, et minu keha vajab raseduseni jõudmiseks rahulikumat ja stabiilsemat rütmi, kui minu senine elu seda siiamaani on olnud, ja muidugi meest, keda päriselt oma lapse isaks tahan.“