Terviseamet hoiatab: levima on hakanud valeinfo K-vitamiini sünnijärgse manustamise kohta

Kuigi Terviseameti andmetel väidab Merle Martinson, et K-vitamiini süst pole vastsündinule vajalik ja võib olla lausa kahjulik, on see Terviseameti sõnutsi lapse tervise ja terve tuleviku huvides eluliselt vajalik.

K-vitamiini defitsiiti esineb vastsündinutel 81 korda sagedamini kui täiskasvanutel. Selle puudus võib aga põhjustada ajuverejookse. Samuti pole rinnapiima K-vitamiini sisaldus piisav, et selle vajadus vastsündinule tagada.