Beebidementsus oma täies ilus

Klaara on saanud üheksakuuseks ja selle ajaga kogunenud magamata tunnid annavad ennast nüüd tunda. Väsimus on jõudnud sinnani, et lisaks mu mälule teeb trikke ka keel. Unine mina: „See… Mmm… Jaako… Mirr… Laurits! Kas sa tahad… süüa… seda… mmm... eee… pruu… puu… putru?“