Esimene visiit naistearstile – millal, miks ja mis seal toimub?

Confido Noorte Nõustamiskeskuse õde ja ämmaemand Sylvia Sulengo tõdeb, et tegelikult on väga raske välja tuua ühte kindlat vanust, millal noore tüdrukuga peaks esmakordse naistearsti juurde käigu ette võtma. Aga et see käik mööduks meeldivalt, on oluline pöörata tähelepanu sellele, et tütar tunneks end turvaliselt ja saaks oma keha kohta teadlikuks juba enne, kui olulised küsimused või mured tekivad.