SUUR AJAJOON | Pere ja Kodu läbi 31 aasta – kust me tulime ja kuhu oleme teel?

Jaanuaris tuli trükist esimene Pere ja Kodu number. Avaveerust võib lugeda: „1994. aasta nimetati rahvusvaheliseks pereaastaks ning ehk on ajakirja Pere ja Kodu ilmumine uue aasta hakul tähenduslik. Näiliselt ajakirjarohkel Eestimaal näikse unustatud, et mees ja naine, aga ka laps ollakse eeskätt läbi perekonna ja kodu, nende probleemide käsitlemine sellest vaatepunktist on justkui tahaplaanile jäänud. Sellest siis põhjus, miks uus ajakiri ja selline pealkiri.“

Esimeses numbris oli 48 lehekülge, selle pealkirju vaadates selgub, et kui elu Eestis on 31 aasta jooksul märgatavalt muutunud, siis ajakirjateemad eriti mitte. Mõned näited avanumbri lugudest: „Väikelaste emad vajavad töösuhetes kaitset“, „Teismelised ja uimastid – kas vaid põhjuseta paanika?“, „Miks lapsed on sõnakuulmatud“, „Teha nägu, et seks pole tähtis, on enesepetmine“ jne. Juba esimeses numbris oli olemas ka rubriik „Perepilt“, mis on püsinud siiani.

Veebruarinumbrist leiame toonased lastetoetuste määrad. Vanemahüvitistest võis vaid unistada, küll aga oli olemas sünnitoetus suurusega 900 krooni (umbes 58 eurot). Lapsetoetus esimesele lapsele oli 90, teisele lapsele 115, kolmandale ja enamale lapsele 140 krooni kuus.

Samas numbris valutatakse südant abordi mõju pärast naiste tervisele. Kuigi beebipillid olid olemas, selgub Tiia Kõnnussaare artiklist dr Kadri Matiga, et 1994. aasta algul oli pereplaneerimise liidu asutamiskonverentsil jutuks, et „enam levinud rasestumisvastane vahend on Eestis abort“. BNSi teatel tuli 1992. aastal Eestis iga 1000 sündinud lapse kohta 1576 aborti

