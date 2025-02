Tuhandeid lapsi vastu võtnud ämmaemand Aili Piir: naised, usaldage ennast sünnitusel rohkem

Ämmaemanda soovitus naistele on usaldada ennast rohkem ning mitte anda usaldust sünnituse eest ära. „Mina ütlen alati, et las see sünnitus läheb sul käiku, sind ju aidatakse ja jälgitakse. Looduse poolt on ilusasti ära jagatud, kuidas naine peab hakkama saama. Sünnitus on üks võimas ja väge täis sündmus,“ lisas Piir. Ämmaemanda, kel on olnud võimalus jälgida mitme põlvkonna sünnitusi, sõnul jäävad meelde just need sünnitused, kus naine saab endaga hästi hakkama ja kõik läheb nii nagu minema peab. „Ämmaemandate seas on tavaline öelda sünnitustoast lahkudes: „Issand, kui ilus sünnitus oli“. Tegelikult see ongi see, mis jääb meelde – sündimise ilu, kus nii laps kui ka ema on sünnitusega rahul,“ kirjeldas Piir.