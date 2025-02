VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | Helen Adamson: rõõm emaks olemisest kaalub kõik muud raskused mitmekordselt üle

Sellest teekonnast on Helen kirjutanud ka raamatu „Ime ootel“. Helen tõdeb, et on hea, et elus ei näe tulevaid raskuseid ette. Abi kriisidega toime tulemiseks on Helen ja tema kaaslane leidnud teraapiast ning tagasi vaadates suudab ta kogetust noppida ka head.