Sooviksin pojaga rohkem aega veeta, kuid eks pole nõus

Mul on endise elukaaslasega 9aastane poeg, kes jäi pärast lahkuminekut ema juurde elama. Aasta eest, kui meie ühisest kodust välja kolisin, otsustasime koos, et laps jääb alaliselt elama oma senisesse koju. See tundus esialgu lapsele parim lahendus, sest see on talle turvaline koht. Minuga pidi laps algse plaani järgi veetma kaks nädalavahetust kuus, reede õhtust pühapäeva õhtuni. Nüüdseks on sellest kokkuleppest möödas aasta ja suhtluskord on ikka sama, kuid tunnen, et sooviksin lapsega palju rohkem aega koos veeta. Näiteks olla temaga pikemalt koolivaheaegadel. Olen teinud emale vastava ettepaneku, kuid ta pole sellega nõustunud, väites, et lapsel on oma kodus turvaline. Kas mul oleks alust nõuda lapsega kohtumisi pikema perioodi jooksul?