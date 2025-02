Isa: kas lasteaialapsel peaks lubama küüsi lakkida või tuleks sellega oodata?

Kuid sellegipoolest ei läinud kingituseks saadud küünelakid kohe kasutusse vaid leidsid koha riiulis jäädes ootama õiget aega. Millal on õige aeg? Ausalt öeldes istusime me selle küsimuse otsas üsna kaua.

Kellel on õigus?

Paljud tänapäeva täiskasvanud said esimest korda küünelakki kasutada alles teismeliseks saades või hiljemgi. Nüüd aga leidub isegi vanemaid, kes lakivad oma sülelapse küüsi.

Kes meist poleks näinud väljamaa talendisaateid, kus on lapsed, kes ei oska veel lugedagi, kuid kannavad riideid, küünelakki ja meiki, mis sobivad pigem ööklubisse. Leidub neid, keda selline asi ei häiri, ehk on see nende arvates isegi armas, kui ka teisi, kelle jaoks selline väljanägemine on vastuvõetamatu. Erinevusi suhtumises esineb ka siinmaal.

Kellel on õigus? Vastus erineb perekonniti.

Tegelikult on „millal on õige vanus?“ küsimusi paljudes teemades. Leidub endiselt perekondasid, kus ei lubata lapsel kõrvaauku teha, enne kui ta täisealiseks saab, samas kui teistel tehakse juba aastasel imikul auk kõrva valmis. Mõlemad on muidugi äärmused ja enamik perekondi istub kusagil kahe vahepeal, samal ajal kui enamik teenusepakkujaid ei soovita kõrvaauku teha enne üheksandat eluaastat.

Mõned vanemad annavad juba oma paariaastasele lapsele nutitelefoni kätte, samas kui teised ootavad sellega kuni lapsel on piisavalt oidu, et mitte nutimaailma kaduda. Viimane on muidugi keeruline, sest isegi täiskasvanutel pole tihti seda oidu kuskilt võtta. Ilmselgelt tahame me kõik, et laps saaks tulevikus digimaailmas hakkama, aga seda piisava pädevusega.

Las küünelakid ootavad koolini