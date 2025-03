Intiimsed hetked laste kõrvalt – kuidas neid leida?

Jaanika ja Hendriku kodus kasvab viieaastane Eerik. Paarile on olnud väga tähtis säilitada lapse kõrvalt hea paarisuhe ja intiimsus ning nad tunnistavad, et neil pole olnud raske sobivaid hetki leida. „Meil on kuidagi kujunenud välja muster, et kui magamistoa uks on kinni, siis laps teab, et emme-issi magavad teineteise kaisus, ning ta ei tule meid segama,“ räägib Jaanika. Lisaks on paar sisse seadnud kombe, et nädalavahetuse hommikud algavad Eerikul ekraaniajaga, mis annab vanemaile privaataega.