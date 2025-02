Lapsed ja internet: kuidas tagada turvalisus digimaailmas? Eksperdid selgitavad

Sotsiaalmeedias nähtu mõjutab lapse enesehinnangut

Inger Klesment rääkis, et koostöös Lastekaitse Liiduga viidi noorte seas läbi küsitlus, kust selgus, et sotsiaalmeedia kasutamisega seotud ennetustegevustest peeti kõige mõjusamaks vanemlikku juhendamist. „Noored tõid korduvalt välja, et vanemad oleksid võinud õigel ajal rääkida sotsiaalmeedia funktsioonidest, riskidest ja digitaalsest jalajäljest ning kehtestada lapsega koos paika pandud piirangud,“ sõnas ta ja lisas, et sisu, millega laps sotsiaalmeedias kokku puutub, mõjutab otseselt tema enesehinnangut ja -tunnet. „Lapsevanem võiks meeles hoida, et ekraaniajast olulisem on see, mida laps internetis teeb ja vaatab,“ märkis ta.

Mis puudutab laste seksuaalse väärkohtlemise ohtu internetis, siis peab Klesment üheks ohtlikumaks platvormiks OmeTV-d. See on keskkond, kus saab suhelda võõraste inimestega otse veebis. „See ei ole uus platvorm, ent on siiani noorte seas väga populaarne. Noored on jaganud, et just sellel leheküljel on neil olnud väga negatiivseid ja isegi traumeerivaid kogemusi, sest kunagi ei tea, kes järgmisena kaamera ette ilmub ja mida seal näidatakse,“ vahendas ta noorte kogemusi ning lisas, et OmeTV-s on teiste poolt tohutu surve end alasti näidata.

Kuulsuseihalus toob kaasa murettekitavad trendid

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo politseikapten Maarja Punaku sõnul tuleb pidevalt juurde uusi sotsiaalmeediaplatvorme, ent lapsevanemate mured ja küsimused seoses sotsiaalmeediaga on jäänud suuresti samaks. „Näiteks kiusamine on endiselt probleem kõigil platvormidel ning inimlik pahatahtlikkus ei kao kuhugi. Murettekitav on trend, kus kuulsuse nimel tehakse teistele haiget, isegi jäädvustades füüsilist vägivalda. Kui laps soovib sotsiaalmeedias silma paista, saab vanem suunata teda jagama oma andeid, näiteks spordisaavutusi, luues nii turvalise ja positiivse väljundi,“ jagas Punak nõuandeid.