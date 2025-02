Elini blogi | Appi, meid on nüüd kokku kaheksa!

Sünnituseks saab tänapäeval väga hästi ette valmistuda. Sünnitusmajades pakutakse erinevaid koolitusi, lisaks on võimalik ise tutvuda väga paljude erinevate videote või raamatutega. Mina otsustasin juba esimest last oodates, et kuskile koolitusele me ei lähe ja usaldan oma keha ja Siimu 100%.

Kuigi ma olen suur etteplaneerija ja mulle meeldib asju teha oma kindla listi ja rütmiga, siis on teatud asjad elus, mida ma ei taha kunagi ette planeerida. Sünnitus oli üks nendest.