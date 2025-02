Individuaalne ämmaemand, ämmaemand, sünnitoetaja – oska valida endale sobiv tugi

Sünnitus on naise elus oluline ja tihti ka emotsionaalselt ning füüsiliselt väljakutsuv hetk, mis vajab tuge ja professionaalset hoolt. Eestis on erinevaid sünnitustoetuse võimalusi: on olemas ämmaemandad, nn eraämmaemandad ja sünnitoetajad ehk doulad, kelle roll ja toetus sünnitusel võivad varieeruda. Vaatleme nende töö erinevusi ja arutleme, kuidas saaks rase naine teha teadliku valiku, millise professionaali kasuks otsustada.