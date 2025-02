KOVid pakuvad lasteaiakohtade puuduses peredele kompensatsiooni, ent pered ei ole sellega nõus. Seadusjärgset lasteaiakohta aga kõigile ei jagu

Selliseid olukordi lahendavad kohalikud omavalitsused erinevalt. Paljudel linna- ja vallavalitsustel on erinevad toetused, mis sellises olukorras lapsevanemaid aitama peaksid. Tallinna linnal on selliseks puhuks lapsehoiuteenuse toetus. Toetus on 294 eurot ning see summa kajastub soodustusena lapsehoiuteenuse osutaja poolt esitatud arvetel. Toetust taotleb seega lapsehoiuteenust osutav asutus, mitte lapsevanem.