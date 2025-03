Kuidas aidata põhikoolieksamiteks valmistuda?

Minu esimene soovitus on alustada õppimisega kohe. Kui see pole võimalik, siis vähemalt nii vara kui võimalik. Viimase minuti õppimismaratonid enamasti edu ei too. Olulisem on järjepidev teadmiste kinnistamine ja harjumus oma aega mõistlikult planeerida. Vanem saab siin olla oluline tugi, et eksamiteks valmistumine suurendaks enesekindlust, mitte ei kurnaks.