Välismaal lapsi kasvatav ema: laps marssis uhkelt klassijuhataja juurde ütlemaks, et tema on ka eestlane

Olen ainus, kes argielus lastesse eestlust süstida saab

On eesti keel. Mõnel lapsel tugevam, teisel veidi nõrgem. On mäekõrgune virn mu emakeelseid raamatuid. On eraldi voogedastusteenuse pakett puht selleks, et laste lemmikmultikad oleksid kättesaadavad ka eesti keeles. On tähekaardid eestikeelsete sõnadega. On jutuajamised enne tähtpäevi.

Mu lapsed võivad olla prantslased, aga nad on ka eestlased. Neil on kõigil sünnijärgselt kaks kodakondsust. Ma tean, et nende olemuse kujundab suuresti kasvukeskkond ja see ei pahanda mind. Olles üle kümne aasta Prantsusmaal elanud, maadlen ka ise tihti tundega, et kes ma olen? Ma olen siin elanud lõviosa oma täiskasvanuelust. Valdav osa mu elu kujundavatest hetkedest on olnud siin. Kohati tunnen end siin kodusemalt. Aga minul ei ole kaht kodakondsust, minus pole geneetiliselt kild seda, kild teist. Ma olen eestlane. Ja minu roll on seda killuhaaval anda edasi ka lastele.

Jah, kesk üleni prantsusekeelset keskkonda on see vahepeal nüri. Jah, tahaks teha vastlaliugu, aga oota...lund ju pole kuskilt võtta. Võiks ju teha hernesuppi, aga see on mu laste jaoks juba liiga suur kultuuriamps. Ma saan olla olemas. Ma saan jagada lugusid, aidata neil leida teiste lugusid. Saan mängima panna aegumatud klassikad lastelaulude näol nendele, kes veel mu suurima sõnutsi „titemuusikat“ fännavad ja kasvõi Taukari nendele, kes ihkavad „suurte muusikat“.

Ühel või teisel moel on Eesti me kodus alati esindatud. Olgu see kolmevärviline küünal laual veebruarikuus. Olgu see pisike lipp, mis aastaringselt riiulis väikeses vaasis istub. Olgu see unelauluks karumõmmi unelaulu esitamine või Lotte raamatute kapsaks lugemine.

Kus on Eesti?

Mõni aeg tagasi sai mu esmasündinu koolist allkirjastamiseks ühed paberid. Neil seisis ta info all kodakondsusena prantsuse oma. Ilma silma pilgutamata marssis ta uhkelt õpetaja juurde ja palus, et paberit täiendataks. „Ma pole lihtsalt prantslane, ma olen ka eestlane,“ ütles mu muidu tagasihoidlik laps.