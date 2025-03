Pere ja Kodu algusaastatel olid pikka aega kaantel üldsusele tundmatud armsad lapsed. Alates 2011. aasta novembrinumbrist hakkasime kaanel avaldama Eesti tuntud inimesi koos perega ning avama ajakirja nende persooni­lugudega. Sellest ajast oleme kajastanud loendamatul hulgal kuulsate perede lugusid – oleme intervjueerinud Eesti lauljaid, näitlejaid, sportlasi, telestaare, suunamudijaid ja teisi avaliku elu tegelasi. Mõned neist on oma pereelu igapäevaselt äärmiselt privaatsena hoidnud, ent meid ime läbi siiski usaldanud. Osa peresid on olnud me kaantel neil aastail mitmeid kordi – kui perre sünnib uus laps, on aeg uueks looks. Kui peret saadab elu­muutus, uued algused, on taas aeg uueks kaaneks. Oleme oma kaanepersoonidele meile antud usalduse eest lõputult tänulikud.