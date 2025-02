VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | Sisulooja Triinu Maasik: igaüks teeb otsuse, kas ja millal laps saada, omaenda sisetunde järgi

Raskustest hoolimata on Triinu enda üle väga uhke ning täitus ka tema suur unistus saada just poja emaks. Triinu jagab ausalt, et rohkem lapsi ta hetkel ei soovi ning väikelapse periood on pakkunud perele igasuguseid väljakutseid.



Ta meenutab vastsündinuperioodi, mil beebi oli pikalt ärkvel ning rahutu. Ka nüüd, kolm aastat hiljem, on tegemist aktiivse ja uudishimuliku poisiga, kes vajab palju tegelemist ja erinevaid viise oma meele lahutamiseks. Juttu tuleb ka lapse näitamisest sotsiaalmeedias ning kaasamisest koostöödesse. Samuti jagab Triinu, kuidas temast sai hiljuti populaarse treeningstiili, reformer pilatese, treener.